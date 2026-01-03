Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США
14:37 03.01.2026
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
симон боливар
совет безопасности оон
венесуэла
сша
каракас
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Реинальдо Монкада Акоста обратился к председателю Совета безопасности организации Абукару Дахиру Осману с просьбой осудить агрессию США.
"Венесуэла просит вашего содействия для того, чтобы во исполнение устава ООН Совет безопасности… осудил агрессию США против народа и правительства Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в письме дипломата, опубликованном в Telegram-канале главы МИД этой страны Ивана Хиля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту
Вчера, 13:58
 
