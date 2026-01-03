https://ria.ru/20260103/oon-2066197918.html
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США
Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Реинальдо Монкада Акоста обратился к председателю Совета безопасности организации Абукару Дахиру Осману с... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:37:00+03:00
2026-01-03T14:37:00+03:00
2026-01-03T14:37:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
симон боливар
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867429935_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8841d369366bd927cf39e850c5d1a9f5.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066191619.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867429935_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6f5d6f507fdd6d47a1265c1220438388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, симон боливар, совет безопасности оон, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Симон Боливар, Совет Безопасности ООН, ООН, Удары США по Венесуэле
Венесуэла призвала председателя СБ ООН осудить агрессию США
Венесуэла просит содействия председателя СБ ООН Османа в осуждении агрессии США