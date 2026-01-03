Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Одессе вызвала переполох в США
10:05 03.01.2026 (обновлено: 13:37 03.01.2026)
Ситуация в Одессе вызвала переполох в США
Украина лишится Одессы, если киевский режим не будет вести честные переговоры с Россией, пишет The National Interest. РИА Новости, 03.01.2026
Новости
Ситуация в Одессе вызвала переполох в США

TNI: Украина потеряет Одессу, если Киев не будет вести честные переговоры с РФ

В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина лишится Одессы, если киевский режим не будет вести честные переговоры с Россией, пишет The National Interest.
"Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, недавние российские удары по объектам в Одессе были посланием украинцам, что Москва продолжит оказывать давление.
Автор материала подчеркнул, что в случае утраты города Украина может остаться без выхода к морю и станет государством-обрубком, полностью зависимым от Европы и США.
Первого января в нескольких украинских городах прогремели взрывы, в том числе в Одессе. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
В мире, Одесса, Россия, Украина
 
 
