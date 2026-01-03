https://ria.ru/20260103/obuchenie-2066133724.html
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году - РИА Новости, 03.01.2026
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году
Выбирая будущую специальность, стоит ориентироваться на сферы и профессии, наиболее востребованные у работодателей - например, это разработчики программного... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T06:13:00+03:00
2026-01-03T06:13:00+03:00
2026-01-03T06:13:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483126_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_8d5d8e76b2792dd8c28ff3c3535b899d.jpg
https://ria.ru/20251230/professii-2065647267.html
https://ria.ru/20251230/professija-2065548850.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483126_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_33fba5e83e194b4dcc924a14916ba162.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году
РИА Новости: перспективной специальностью для обучения является разработчик ПО
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Выбирая будущую специальность, стоит ориентироваться на сферы и профессии, наиболее востребованные у работодателей - например, это разработчики программного обеспечения, специалисты по работе с большими данными, а также рабочие высокой квалификации, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"При выборе образования стоит ориентироваться на те же приоритетные сферы и профессии, что постоянно входят в рейтинг востребованности у работодателей", - считают в компании.
Так, в следующем году во всех сферах будет высок спрос на специалистов с цифровыми навыками - например, умеющих работать с искусственным интеллектом, программным обеспечением, различным оборудованием и данными. Также будут востребованы люди с "гибкими" навыками, обладающие адаптивностью и критическим мышлением.
В частности, сохранится высокий спрос на ряд IT-специальностей: это разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и по работе с большими данными, инженеры по обучению ИИ и машинному обучению. Они пользовались спросом у работодателей в 2025 году, рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в число самых востребованных профессий в этом году, на которые также стоит пойти учиться, войдут различные рабочие профессии, требующие высокой квалификации и специальных технических допусков. Это сварщики, слесари, машинисты, монтажники, автослесари, механики.