06:13 03.01.2026
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году
2026
Общество
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛабораторные исследования в институте
Лабораторные исследования в институте. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Выбирая будущую специальность, стоит ориентироваться на сферы и профессии, наиболее востребованные у работодателей - например, это разработчики программного обеспечения, специалисты по работе с большими данными, а также рабочие высокой квалификации, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"При выборе образования стоит ориентироваться на те же приоритетные сферы и профессии, что постоянно входят в рейтинг востребованности у работодателей", - считают в компании.
Сварщик за работой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В России назвали самые востребованные профессии
30 декабря 2025, 13:36
Так, в следующем году во всех сферах будет высок спрос на специалистов с цифровыми навыками - например, умеющих работать с искусственным интеллектом, программным обеспечением, различным оборудованием и данными. Также будут востребованы люди с "гибкими" навыками, обладающие адаптивностью и критическим мышлением.
В частности, сохранится высокий спрос на ряд IT-специальностей: это разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и по работе с большими данными, инженеры по обучению ИИ и машинному обучению. Они пользовались спросом у работодателей в 2025 году, рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в число самых востребованных профессий в этом году, на которые также стоит пойти учиться, войдут различные рабочие профессии, требующие высокой квалификации и специальных технических допусков. Это сварщики, слесари, машинисты, монтажники, автослесари, механики.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Названы самые востребованные профессии в 2026 году
30 декабря 2025, 03:34
 
