Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Выбирая будущую специальность, стоит ориентироваться на сферы и профессии, наиболее востребованные у работодателей - например, это разработчики программного обеспечения, специалисты по работе с большими данными, а также рабочие высокой квалификации, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.

"При выборе образования стоит ориентироваться на те же приоритетные сферы и профессии, что постоянно входят в рейтинг востребованности у работодателей", - считают в компании.

Так, в следующем году во всех сферах будет высок спрос на специалистов с цифровыми навыками - например, умеющих работать с искусственным интеллектом, программным обеспечением, различным оборудованием и данными. Также будут востребованы люди с "гибкими" навыками, обладающие адаптивностью и критическим мышлением.

В частности, сохранится высокий спрос на ряд IT-специальностей: это разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и по работе с большими данными, инженеры по обучению ИИ и машинному обучению. Они пользовались спросом у работодателей в 2025 году, рассказали в пресс-службе.