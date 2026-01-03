Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 03.01.2026
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.01.2026
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, сообщило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас

Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в публикации Telegram-канала управления.
Как сообщает ведомство, всего был выпущен один боеприпас. По данным управления, поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица в Димитрове за 31 декабря 2025 года.
В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
Вчера, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
