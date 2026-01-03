https://ria.ru/20260103/nyt-2066163866.html
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT - РИА Новости, 03.01.2026
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT
Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по столице страны остается неизвестным, часть людей из его ближайшего окружения находится... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:30:00+03:00
2026-01-03T11:30:00+03:00
2026-01-03T11:31:00+03:00
в мире
сша
николас мадуро
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066162691_0:116:476:384_1920x0_80_0_0_0d1291ab70e12f2af8453192d754b68d.jpg
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066162691_0:27:476:384_1920x0_80_0_0_053786fb4b76c44256cc9b0d83cd0019.jpg
Авиаудары ВВС США по Венесуэле
Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.
2026-01-03T11:30
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николас мадуро, венесуэла, удары сша по венесуэле, видео
В мире, США, Николас Мадуро, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT
NYT: местонахождение Мадуро после ударов США по Венесуэле неизвестно