Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT - РИА Новости, 03.01.2026
11:30 03.01.2026
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT - РИА Новости, 03.01.2026
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT
Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по столице страны остается неизвестным, часть людей из его ближайшего окружения находится... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:30:00+03:00
2026-01-03T11:31:00+03:00
в мире
сша
николас мадуро
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
РИА Новости
Новости
Авиаудары ВВС США по Венесуэле
Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.
РИА Новости
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по столице страны остается неизвестным, часть людей из его ближайшего окружения находится в безопасности, сообщает в субботу газета New York Times со ссылкой на источники.
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT

NYT: местонахождение Мадуро после ударов США по Венесуэле неизвестно

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по столице страны остается неизвестным, часть людей из его ближайшего окружения находится в безопасности, сообщает в субботу газета New York Times со ссылкой на источники.
"Мы не уверены, где сейчас находится Мадуро. Однако, по словам двух собеседников, общавшихся с членами его окружения, по крайней мере некоторые из них в безопасности", — говорится в сообщении.
 
В мире
 
 
