https://ria.ru/20260103/neft-2066237339.html
Конфликт США и Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, считают в Ираке
Конфликт США и Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, считают в Ираке - РИА Новости, 03.01.2026
Конфликт США и Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, считают в Ираке
Применение США силы в отношении Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T18:27:00+03:00
2026-01-03T18:27:00+03:00
2026-01-03T18:27:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103891/07/1038910758_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_16f916b33a54c97302564b655b7e089e.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066217275.html
https://ria.ru/20260103/ekspert-2066180667.html
ближний восток
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103891/07/1038910758_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_0b858cee708635a137c25e6e561fd3df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, Ближний Восток, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Конфликт США и Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, считают в Ираке
РИА Новости: Салех считает, что нефть может подорожать на $10 за баррель
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Применение США силы в отношении Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех.
"Развязывание американо-венесуэльской войны, без сомнения, усилит геополитическую напряженность, что в краткосрочной перспективе может немедленно повысить цены на нефть на 5–10 долларов за баррель", - сказал Салех.
По словам советника, мировой нефтяной рынок расценит это как опасный сигнал возвращения нефти в статус политического и военного оружия, что угрожает стабильности поставок энергоресурсов из Южной Америки
.
Салех добавил, что перебои в поставках тяжелой нефти приведут к росту цен на сырую нефть, особенно на фоне других факторов давления на энергетический рынок.
Среди таких факторов Салех назвал напряженность в ключевых энергетических поясах мира, прежде всего, на Ближнем Востоке
, а также сокращение и ослабление нефтяных резервов.
"Совокупность этих факторов может привести к сложному и производному ценовому эффекту, при котором стоимость нефти вырастет до уровня 70 долларов за баррель и выше, если военная напряженность сохранится в трех основных энергетических регионах мира - Евразии
, на Ближнем Востоке и в Южной Америке", - сказал Салех.