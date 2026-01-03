Рейтинг@Mail.ru
Конфликт США и Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, считают в Ираке - РИА Новости, 03.01.2026
18:27 03.01.2026
Конфликт США и Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, считают в Ираке
Применение США силы в отношении Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, ближний восток, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, Ближний Восток, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Конфликт США и Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, считают в Ираке

РИА Новости: Салех считает, что нефть может подорожать на $10 за баррель

© AP Photo / Stan Honda, PoolДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Stan Honda, Pool
Добыча нефти. Архивное фото
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Применение США силы в отношении Венесуэлы спровоцирует рост цен на нефть, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех.
"Развязывание американо-венесуэльской войны, без сомнения, усилит геополитическую напряженность, что в краткосрочной перспективе может немедленно повысить цены на нефть на 5–10 долларов за баррель", - сказал Салех.
По словам советника, мировой нефтяной рынок расценит это как опасный сигнал возвращения нефти в статус политического и военного оружия, что угрожает стабильности поставок энергоресурсов из Южной Америки.
Салех добавил, что перебои в поставках тяжелой нефти приведут к росту цен на сырую нефть, особенно на фоне других факторов давления на энергетический рынок.
Среди таких факторов Салех назвал напряженность в ключевых энергетических поясах мира, прежде всего, на Ближнем Востоке, а также сокращение и ослабление нефтяных резервов.
"Совокупность этих факторов может привести к сложному и производному ценовому эффекту, при котором стоимость нефти вырастет до уровня 70 долларов за баррель и выше, если военная напряженность сохранится в трех основных энергетических регионах мира - Евразии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке", - сказал Салех.
