16:20 03.01.2026
Эксперт оценил последствия ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы
в мире, венесуэла, сша, каракас, игорь юшков, симон боливар, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Игорь Юшков, Симон Боливар, Дональд Трамп, Фонд национальной энергетической безопасности, Удары США по Венесуэле
Эксперт оценил последствия ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы

Юшков: ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы поднимет цену нефти до $65-70

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Дальнейшее ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США уберет с рынка венесуэльские 500-600 тысяч баррелей в сутки, в результате этого цены могут вырасти в краткосрочной перспективе до 65-70 долларов за баррель, выразил свое мнение в интервью РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Позднее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Власти Венесуэлы заявляли, что цель нападения США - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передавало агентство Рейтер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Каракас до Киева не доведет: обмен Мадуро на Зеленского не предлагать
24 декабря 2025, 08:00
«
"По поводу Венесуэлы. В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район 65-70 долларов за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будет проводить более жесткую блокаду", - сказал РИА Новости Юшков.
Эксперт допустил, что Венесуэла, уже сократившая экспорт нефти, может быть вынуждена остановить его. Венесуэла мировой лидер по запасам нефти, но добыча и экспорт сравнительно невелики. По словам Юшкова, экспортирует страна порядка 500-600 тысяч баррелей в сутки про добыче около 900 тысяч баррелей в сутки.
"Нефтяной рынок сейчас замер и находится в неком замешательстве. Потому что, с одной стороны, в краткосрочной перспективе блокада венесуэльской нефти должна привести к увеличению цен, потому что предложение на рынке сокращается, а с другой стороны, она может привести к дальнейшему увеличению предложения", - считает Юшков.
Предложение нефти на мировом рынке вырастет, по его мнению, если американские нефтяные компании придут в Венесуэлу со своими технологиями добычи. Тогда добыча в стране будет расти, хотя и не очень быстрыми темпами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Рост предложения нефти, в свою очередь, привлечет снижение мировых цен, продолжил Юшков. А низкие цены сделают добычу в Венесуэле нерентабельной: страна обладает сложными в добыче запасами, требующими больших инвестиций.
"Поэтому низкие цены будут тормозить развитие добычи, и мы можем оказаться в некой ловушке. С одной стороны, все будут ожидать увеличения добычи, и поэтому … цены будут низкие. Из-за того, что цены низкие, восстановление добычи будет тормозиться в Венесуэле", - заметил эксперт, добавив, что в среднесрочной перспективе цены вернутся к текущему уровню - около 60 долларов за баррель.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Financial Times узнала, что Трампа интересует в Венесуэле
18 октября 2025, 17:20
 
