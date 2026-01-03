https://ria.ru/20260103/nalog-2066128550.html
В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры
В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры - РИА Новости, 03.01.2026
В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры
Статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по... РИА Новости, 03.01.2026
жилье
псковская область
псковская область
Новости
В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры
РИА Новости: пенсионеры освобождены от налога на один объект имущества
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской. При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом", — сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что для пенсионеров также есть льготы по земельному налогу. Так, по словам Мельниковой, пенсионеры могут уменьшить налог на один земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.
"Размер пенсии и возраст заявителя не имеют значения. Если площадь участка составляет шесть соток или меньше, то пенсионер не будет платить налог. Если больше — из налога вычтут базовый размер, рассчитанный на участок шесть соток", — объяснила Мельникова.
Кроме того, отметила экс-глава отделения Соцфонда, в ряде регионов для пенсионеров есть льготы и по транспортному налогу.
"Однако данная категория льгот регулируется каждым субъектом самостоятельно", — подчеркнула Мельникова.