В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской. При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом", — сказала Мельникова.

Сенатор отметила, что для пенсионеров также есть льготы по земельному налогу. Так, по словам Мельниковой, пенсионеры могут уменьшить налог на один земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

"Размер пенсии и возраст заявителя не имеют значения. Если площадь участка составляет шесть соток или меньше, то пенсионер не будет платить налог. Если больше — из налога вычтут базовый размер, рассчитанный на участок шесть соток", — объяснила Мельникова.

Кроме того, отметила экс-глава отделения Соцфонда, в ряде регионов для пенсионеров есть льготы и по транспортному налогу.