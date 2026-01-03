МВД пресекло деятельность узла связи, который использовали аферисты

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Деятельность нелегального узла связи, который использовали зарубежные аферисты, пресекли в Воронежской области, по делу проходят 11 человек, ущерб составил 23 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Деятельность нелегального узла связи, который использовали зарубежные аферисты, пресекли мои коллеги из УБК ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России. В содействии телефонным мошенникам подозреваются 11 человек... В настоящее время предварительно установлена причастность фигурантов к совершению восьми фактов мошенничеств на общую сумму свыше 23 миллионов рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, криминальная схема функционировала примерно с сентября 2024 года, злоумышленники по указанию анонимных кураторов обеспечивали работу спецоборудования, позволявшего подменять зарубежные номера на российские. После этого, как отмечает Волк, мошенники под видом сотрудников государственных органов обзванивали граждан, а затем вводили их в заблуждение и под различными предлогами убеждали перевести деньги на так называемые "безопасные счета".
Волк уточнила, что в ходе обысков в офисных помещениях, расположенных на территории областного центра и используемых участниками группы, были изъяты сим-боксы, GSM-шлюзы, мобильные телефоны, ноутбуки, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.). Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения", - добавила официальный представитель МВД РФ.
Она заключила, что продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников преступной деятельности.