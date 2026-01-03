МВД пресекло деятельность узла связи, который использовали аферисты

По ее словам, криминальная схема функционировала примерно с сентября 2024 года, злоумышленники по указанию анонимных кураторов обеспечивали работу спецоборудования, позволявшего подменять зарубежные номера на российские. После этого, как отмечает Волк, мошенники под видом сотрудников государственных органов обзванивали граждан, а затем вводили их в заблуждение и под различными предлогами убеждали перевести деньги на так называемые "безопасные счета".