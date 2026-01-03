https://ria.ru/20260103/mvd-2066127426.html
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
происшествия
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мошенники звонят в банк от имени жертвы и просят заблокировать банковские счета, а потом шантажируют владельца карты, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета. Для этого ему достаточно назвать оператору вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения", — говорится в материалах.
После блокировки счета мошенники связываются с гражданином напрямую, часто через соцсети. Заявляя, что это они инициировали блокировку, и теперь гражданин должен выполнить их требования, чтобы снять ее.