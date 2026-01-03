Рейтинг@Mail.ru
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 03.01.2026 (обновлено: 05:41 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/mvd-2066127426.html
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД - РИА Новости, 03.01.2026
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
Мошенники звонят в банк от имени жертвы и просят заблокировать банковские счета, а потом шантажируют владельца карты, следует из материалов МВД России, с... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T02:21:00+03:00
2026-01-03T05:41:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_89712c804ade9ad2e1617e7d200f94a5.jpg
https://ria.ru/20260102/moshenniki-2066042701.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d36ac836097e250c9b3daee74f5c9f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД

РИА Новости: мошенники звонят в банки от лица своих жертв

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мошенники звонят в банк от имени жертвы и просят заблокировать банковские счета, а потом шантажируют владельца карты, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета. Для этого ему достаточно назвать оператору вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения", — говорится в материалах.
После блокировки счета мошенники связываются с гражданином напрямую, часто через соцсети. Заявляя, что это они инициировали блокировку, и теперь гражданин должен выполнить их требования, чтобы снять ее.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь
Вчера, 11:59
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала