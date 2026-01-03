Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мошенники звонят в банк от имени жертвы и просят заблокировать банковские счета, а потом шантажируют владельца карты, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета. Для этого ему достаточно назвать оператору вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения", — говорится в материалах.