Музеи, театры Ярославской области приняли 20 тыс бойцов СВО с членами семей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Культурные учреждения Ярославской области с 2025 года бесплатно посетили свыше 20 тысяч участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра культуры Ярославской области Ирину Ширшову.
Как отметили в пресс-службе, эта мера поддержки введена по инициативе губернатора области Михаила Евраева с января 2025 года.
"Мы выражаем глубокую благодарность нашим героям за мужество и самоотверженность. Некоторые музеи теперь часть мероприятий организуют специально для этой категории посетителей. Участие в культурной жизни, посещение массовых мероприятий или просто выход с семьей в театр, в филармонию или планетарий – это важная часть социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся домой. Наиболее популярным у участников СВО и членов их семей в 2025 году был Ярославский кремль – его посетили около шести тысяч человек. Второе место у центра имени В.В. Терешковой – 4,5 тысячи человек. На третьем месте Рыбинский музей-заповедник – 3 тысячи билетов", — заявила Ширшова.
Она добавила, что около двух тысяч участников СВО и членов их семей посетили филармонию. По 1,5 тысячи человек пришли в Угличский музей и Переславль-Залесский музей-заповедник.
Участники СВО и члены их семей могут бесплатно посетить концерты, спектакли текущего репертуара, киносеансы, полнокупольные программы, лекции, мастер-классы и другие мероприятия во всех государственных учреждениях культуры Ярославской области.
Для получения билета необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу: удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, документ, подтверждающий участие в СВО, паспорт гражданина РФ и другие.
Кроме региональных объектов, в Ярославле эту меру поддержки предоставляют в джазовом центре, домах культуры "Гамма", "Энергетик", "Радий", "Нефтяник", "Магистраль", "Строитель", "Красный Перекоп", зоопарке, Музее истории города и ДК "Судостроитель".
