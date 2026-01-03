Музеи, театры Ярославской области приняли 20 тыс бойцов СВО с членами семей

"Мы выражаем глубокую благодарность нашим героям за мужество и самоотверженность. Некоторые музеи теперь часть мероприятий организуют специально для этой категории посетителей. Участие в культурной жизни, посещение массовых мероприятий или просто выход с семьей в театр, в филармонию или планетарий – это важная часть социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся домой. Наиболее популярным у участников СВО и членов их семей в 2025 году был Ярославский кремль – его посетили около шести тысяч человек. Второе место у центра имени В.В. Терешковой – 4,5 тысячи человек. На третьем месте Рыбинский музей-заповедник – 3 тысячи билетов", — заявила Ширшова.