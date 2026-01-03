Рейтинг@Mail.ru
Мурашко исполнил желание мальчика из Краснодара - РИА Новости, 03.01.2026
10:13 03.01.2026
Мурашко исполнил желание мальчика из Краснодара
Мурашко исполнил желание мальчика из Краснодара - РИА Новости, 03.01.2026
Мурашко исполнил желание мальчика из Краснодара
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание пятилетнего Мирона из Краснодара в рамках акции "Елка желаний", мальчику подарили набор для... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:13:00+03:00
2026-01-03T10:13:00+03:00
общество
краснодар
россия
михаил мурашко
дед мороз
краснодар
россия
2026
общество, краснодар, россия, михаил мурашко, дед мороз
Общество, Краснодар, Россия, Михаил Мурашко, Дед Мороз
Мурашко исполнил желание мальчика из Краснодара

Мурашко исполнил желание пятилетнего Мирона из Краснодара

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание пятилетнего Мирона из Краснодара в рамках акции "Елка желаний", мальчику подарили набор для опытов и конструктор.
Пятилетний Мирон Кузнецов из Краснодара мечтал о наборе для опытов, он - эмоциональный и впечатлительный мальчик, для которого каждый эксперимент становится мощным источником радости и удивления. Подарок от министра здравоохранения ребенку вручил Дед Мороз после спектакля "Щелкунчик 2.0". Там же Мирон с мамой и папой посмотрели видеообращение от Мурашко.
"Дорогой Мирон, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Знаю, что фонд "Круг добра", который создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, приобрел тебе инновационное лекарство, которое позволяет тебе развиваться и расти наравне со сверстниками. А сегодня, в канун Нового года, мы исполняем твоё желание, твою мечту. Ты хотел приобрести специальный набор реактивов для проведения химических опытов. Мы его тебе дарим, но и надеемся, что возможность попробовать себя в роли химика повлияет в том числе на выбор в последующем твоей специальности", - сказал министр.
Он отметил, что в области медицины такие специалисты нужны для разработки новых лекарственных препаратов и диагностических систем. Министр пожелал Мирону крепкого здоровья и успехов в его пока еще начинающейся, но интересной карьере.
"Нам очень приятно, и мы, конечно... мы воодушевлены, будем стараться... ради будущего поколения медицины. Да, Мирон? Делать опыты, учиться и расти благодаря вот такому окружению. Спасибо министерству, спасибо всем добрым людям. С Новым Годом всех!", - сказала мама Мирона, Инна Кузнецова.
ОбществоКраснодарРоссияМихаил МурашкоДед Мороз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
