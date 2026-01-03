Мурашко исполнил желание мальчика из Краснодара

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание пятилетнего Мирона из Краснодара в рамках акции "Елка желаний", мальчику подарили набор для опытов и конструктор.

Пятилетний Мирон Кузнецов из Краснодара мечтал о наборе для опытов, он - эмоциональный и впечатлительный мальчик, для которого каждый эксперимент становится мощным источником радости и удивления. Подарок от министра здравоохранения ребенку вручил Дед Мороз после спектакля "Щелкунчик 2.0". Там же Мирон с мамой и папой посмотрели видеообращение от Мурашко

"Дорогой Мирон, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Знаю, что фонд "Круг добра", который создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, приобрел тебе инновационное лекарство, которое позволяет тебе развиваться и расти наравне со сверстниками. А сегодня, в канун Нового года, мы исполняем твоё желание, твою мечту. Ты хотел приобрести специальный набор реактивов для проведения химических опытов. Мы его тебе дарим, но и надеемся, что возможность попробовать себя в роли химика повлияет в том числе на выбор в последующем твоей специальности", - сказал министр.

Он отметил, что в области медицины такие специалисты нужны для разработки новых лекарственных препаратов и диагностических систем. Министр пожелал Мирону крепкого здоровья и успехов в его пока еще начинающейся, но интересной карьере.