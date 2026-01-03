https://ria.ru/20260103/most-2066235173.html
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани - РИА Новости, 03.01.2026
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
Более 1 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, более 400 машин стоят в очереди на выезд из Крыма, сообщается в оперативном... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T18:13:00+03:00
2026-01-03T18:13:00+03:00
2026-01-03T18:14:00+03:00
авто
тамань (станица)
республика крым
керчь
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg
https://ria.ru/20251201/ganov-2058402328.html
тамань (станица)
республика крым
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ff78da44f932a774663be35787710c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), республика крым, керчь, крымский мост
Авто, Тамань (станица), Республика Крым, Керчь, Крымский мост
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
Проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 1050 транспортных средств