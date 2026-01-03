Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Центральные улицы Москвы украсили к Новому году, лучшие фото можно сделать на фоне сверкающих арок, шатров и "звездного неба", Центральные улицы Москвы украсили к Новому году, лучшие фото можно сделать на фоне сверкающих арок, шатров и "звездного неба", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

« "Сверкающие арки, шатры и "звездное небо": где сделать лучшие фото на новогодних улицах ЦАО. Если хочется сказочных снимков и атмосферной прогулки - отправляйтесь на центральные улицы Москвы, где все излучает праздник. Делимся маршрутами и самыми эффектными локациями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прогулку можно начать на Лубянской площади, с пышной новогодней ели под шатром из гирлянд диаметром 60 метров. Рядом - светящиеся цифры 2026, сияющие деревья и витрины Центрального детского магазина.

« "Никольская улица - Красная площадь: знаменитое "звездное небо" из гирлянд ведет к главной площади города. Здесь можно согреться горячим чаем и сделать кадры в самом сердце праздничной Москвы", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что на Манежной площади гостей встречают внушительная светящаяся арка, ель под сияющим шатром и ажурные тоннели, украшенные фигурами музыкальных инструментов и огромными кистями для рисования. Еще одна фотозона - арка на площади Революции.

"Продолжится прогулка по главной улице Москвы - Тверской. Фонарные столбы украшены световыми бокалами, а у памятника Юрию Долгорукому установлена самая длинная новогодняя арка - более 60 метров. За ней - роща нарядных елок и огни фестивальных павильонов", - дополняется в сообщении.

Также отмечается, что на Пушкинской площади посетителей ожидает живописный фон для снимков - ажурные арки и золотые венцы, напротив, у фонтана в Новопушкинском сквере, установлены световые колонны, рядом - на Тверском бульваре - самый длинный новогодний тоннель.

« "Сказочную атмосферу создают световые тоннели на Гоголевском и Никитском бульварах, включая обновленный "Хрустальный тоннель" в тепло-белых цветах. На Триумфальной площади можно увидеть оригинальный тоннель из прямоугольных рам с холодной бело‑голубой подсветкой по внутреннему контуру длиной 38 метров", - говорится в сообщении.