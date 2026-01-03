Рейтинг@Mail.ru
Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
21:45 03.01.2026 (обновлено: 14:52 04.01.2026)
https://ria.ru/20260103/moskva-2066348221.html
Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах
Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах - РИА Новости, 04.01.2026
Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах
Центральные улицы Москвы украсили к Новому году, лучшие фото можно сделать на фоне сверкающих арок, шатров и "звездного неба", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-03T21:45:00+03:00
2026-01-04T14:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
цао
зарядье
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/25/1562892567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd5d3e2a88158923c3ac4a879ee673b0.jpg
https://ria.ru/20251201/moskva-2058842366.html
https://ria.ru/20251107/moskva-2053351918.html
https://ria.ru/20251126/moskva-2057822178.html
москва
цао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/25/1562892567_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_2f249ac315797936885a3982fbbbbffa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, цао, зарядье, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, ЦАО, Зарядье, Новый год
Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах

В комплексе городского хозяйства рассказали о новогодних украшениях в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Центральные улицы Москвы украсили к Новому году, лучшие фото можно сделать на фоне сверкающих арок, шатров и "звездного неба", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Сверкающие арки, шатры и "звездное небо": где сделать лучшие фото на новогодних улицах ЦАО. Если хочется сказочных снимков и атмосферной прогулки - отправляйтесь на центральные улицы Москвы, где все излучает праздник. Делимся маршрутами и самыми эффектными локациями", - говорится в сообщении.
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года
1 декабря 2025, 09:16
Отмечается, что прогулку можно начать на Лубянской площади, с пышной новогодней ели под шатром из гирлянд диаметром 60 метров. Рядом - светящиеся цифры 2026, сияющие деревья и витрины Центрального детского магазина.
«
"Никольская улица - Красная площадь: знаменитое "звездное небо" из гирлянд ведет к главной площади города. Здесь можно согреться горячим чаем и сделать кадры в самом сердце праздничной Москвы", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что на Манежной площади гостей встречают внушительная светящаяся арка, ель под сияющим шатром и ажурные тоннели, украшенные фигурами музыкальных инструментов и огромными кистями для рисования. Еще одна фотозона - арка на площади Революции.
"Продолжится прогулка по главной улице Москвы - Тверской. Фонарные столбы украшены световыми бокалами, а у памятника Юрию Долгорукому установлена самая длинная новогодняя арка - более 60 метров. За ней - роща нарядных елок и огни фестивальных павильонов", - дополняется в сообщении.
Новогодние украшения в ГУМе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Москве начались работы по украшению города к Новому году
7 ноября 2025, 09:44
Также отмечается, что на Пушкинской площади посетителей ожидает живописный фон для снимков - ажурные арки и золотые венцы, напротив, у фонтана в Новопушкинском сквере, установлены световые колонны, рядом - на Тверском бульваре - самый длинный новогодний тоннель.
«
"Сказочную атмосферу создают световые тоннели на Гоголевском и Никитском бульварах, включая обновленный "Хрустальный тоннель" в тепло-белых цветах. На Триумфальной площади можно увидеть оригинальный тоннель из прямоугольных рам с холодной бело‑голубой подсветкой по внутреннему контуру длиной 38 метров", - говорится в сообщении.
Кроме того, существует альтернативный маршрут: Красная площадь - "Зарядье". Если от Красной площади направиться к Большому Москворецкому мосту, можно заглянуть в парк "Зарядье". Парящий мост там украсили геометрическим орнаментом, привлекут внимание инсталляция "Поле света" и празднично подсвеченные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская набережные.
Украшение новогодней елки на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади
26 ноября 2025, 19:08
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЦАОЗарядьеНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала