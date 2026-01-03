Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега
11:39 03.01.2026
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега - РИА Новости, 03.01.2026
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега
Прирост снега за сутки 3 января в Москве может составить еще до 4 сантиметров, городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада,... РИА Новости, 03.01.2026
москва
происшествия, москва, новый год
Происшествия, Москва, Новый год
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега

Прирост снега в Москве за сутки может составить до 4 см

© РИА Новости / Антон Денисов
Последствия снегопада в Москве
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Последствия снегопада в Москве
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Прирост снега за сутки 3 января в Москве может составить еще до 4 сантиметров, городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За сутки 3 января прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 4 сантиметров. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса ранним утром провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, цикл работ повторится в 12.00 и в последующие часы по мере выпадения осадков.
"Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - уточняется в сообщении.
Кроме того, в течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.
В Москве продолжаются работы по очистке улиц
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
