В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Прирост снега за сутки 3 января в Москве может составить еще до 4 сантиметров, городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, Прирост снега за сутки 3 января в Москве может составить еще до 4 сантиметров, городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"За сутки 3 января прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 4 сантиметров. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты комплекса ранним утром провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, цикл работ повторится в 12.00 и в последующие часы по мере выпадения осадков.

"Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - уточняется в сообщении.