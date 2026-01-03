https://ria.ru/20260103/moskva-2066165171.html
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега - РИА Новости, 03.01.2026
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега
Прирост снега за сутки 3 января в Москве может составить еще до 4 сантиметров, городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:39:00+03:00
2026-01-03T11:39:00+03:00
2026-01-03T11:39:00+03:00
происшествия
москва
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91337/93/913379323_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_737327524e221a39c054387e3cc46030.jpg
https://ria.ru/20251227/moskva-2065091370.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91337/93/913379323_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_53eca6b78f9588178f0f907ebd0284d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новый год
Происшествия, Москва, Новый год
В Москве за сутки выпадет до четырех сантиметров снега
Прирост снега в Москве за сутки может составить до 4 см
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Прирост снега за сутки 3 января в Москве может составить еще до 4 сантиметров, городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За сутки 3 января прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 4 сантиметров. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса ранним утром провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, цикл работ повторится в 12.00 и в последующие часы по мере выпадения осадков.
"Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - уточняется в сообщении.
Кроме того, в течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.