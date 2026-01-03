https://ria.ru/20260103/moskva-2066152652.html
Cугробы в Москве за сутки выросли на три сантиметра
Сугробы в Москве за сутки выросли на 3 сантиметра, высота снежного покрова составляет 24 сантиметра на утро субботы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.01.2026
