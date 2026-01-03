Cугробы в Москве за сутки выросли на три сантиметра

«

"На утро 3 января 2026 года высота снежного покрова в столице составляет на опорной метеостанции ВДНХ - 24 сантиметра (прирост за сутки 3 сантиметра, норма - 21), на Балчуге - 23 сантиметра, Тушино - 25 сантиметров", - рассказал Тишковец.