Cугробы в Москве за сутки выросли на три сантиметра - РИА Новости, 03.01.2026
10:39 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/moskva-2066152652.html
Cугробы в Москве за сутки выросли на три сантиметра
Cугробы в Москве за сутки выросли на три сантиметра

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мужчина убирает снег
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мужчина убирает снег. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сугробы в Москве за сутки выросли на 3 сантиметра, высота снежного покрова составляет 24 сантиметра на утро субботы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На утро 3 января 2026 года высота снежного покрова в столице составляет на опорной метеостанции ВДНХ - 24 сантиметра (прирост за сутки 3 сантиметра, норма - 21), на Балчуге - 23 сантиметра, Тушино - 25 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Он подчеркнул, что в Подмосковье самые большие сугробы в Волоколамске, Клину и Черустях - 25 сантиметров, Дмитрове - 24 сантиметра, Наро-Фоминске - 23 сантиметра, Серпухове и Можайске - 20 сантиметров.
"Снег продолжится, и сегодня потеплеет до минус 1 - минус 4", - отметил Тишковец.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Центральной России ударили самые сильные морозы с начала зимы
