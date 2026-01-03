https://ria.ru/20260103/miting-2066272029.html
У посольства США в Риме проходит митинг в поддержку Венесуэлы
У посольства США в Риме проходит митинг в поддержку Венесуэлы
Несколько сотен человек пришли в субботу вечером к посольству США в Риме, чтобы выразить протест против действий США в отношении южноамериканской страны,... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
У посольства США в Риме проходит митинг в поддержку Венесуэлы
Сотни человек вышли на митинг у посольства США в Риме в поддержку Венесуэлы
РИМ, 3 янв - РИА Новости. Несколько сотен человек пришли в субботу вечером к посольству США в Риме, чтобы выразить протест против действий США в отношении южноамериканской страны, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на дождь, активисты собрались у здания дипмиссии с венесуэльскими флагами, выстроившись за растяжкой "Руки прочь от Венесуэлы".
Участники манифестации скандировали лозунги: "Чавес на месте, Мадуро
президент", "руки прочь от Мадуро" и "пока мы едины, мы непобедимы".
По наблюдению корреспондента, в митинге принимают участие около 500 человек.
В субботу президент США Дональд Трамп
заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле
, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочного заседания СБ ООН
. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.