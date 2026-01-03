Митинг против операции в Венесуэле у посольства США в Риме. Кадр видео

Митинг против операции в Венесуэле у посольства США в Риме. Кадр видео

У посольства США в Риме проходит митинг в поддержку Венесуэлы

РИМ, 3 янв - РИА Новости. Несколько сотен человек пришли в субботу вечером к посольству США в Риме, чтобы выразить протест против действий США в отношении южноамериканской страны, передает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на дождь, активисты собрались у здания дипмиссии с венесуэльскими флагами, выстроившись за растяжкой "Руки прочь от Венесуэлы".

Участники манифестации скандировали лозунги: "Чавес на месте, Мадуро президент", "руки прочь от Мадуро" и "пока мы едины, мы непобедимы".

По наблюдению корреспондента, в митинге принимают участие около 500 человек.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле , а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН . МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.