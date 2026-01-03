Рейтинг@Mail.ru
Ведомства разработают документ, ускоряющий борьбу с кибермошенничеством
10:08 03.01.2026 (обновлено: 11:48 03.01.2026)
Ведомства разработают документ, ускоряющий борьбу с кибермошенничеством
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Ведомства разработают документ, ускоряющий борьбу с кибермошенничеством

Мишустин поручил разработать документ, ускоряющий борьбу с кибермошенничеством

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Проект документа стратегического планирования по борьбе с кибермошенничеством, который поможет ускорить расследования, будет разработан до 3 августа, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.
"В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин…", - говорится в сообщении.
"Срок - до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года", - добавляется в сообщении.
Документ будет разработан в соответствии с положениями федерального закона о стратегическом планировании и позволит скоординировать борьбу с цифровыми преступлениями, ускорить их расследование и предотвращать сами случаи мошенничества, следует из сообщения.
В нём будут определены ключевые термины и целевые показатели по борьбе с кибермошенничеством, добавили в пресс-службе.
В разработке проекта будут участвовать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор совместно с заинтересованными федеральными органами, а также при участии Администрации президента, Верховного Суда, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета, уточнили там.
