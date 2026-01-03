Ведомства разработают документ, ускоряющий борьбу с кибермошенничеством

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Проект документа стратегического планирования по борьбе с кибермошенничеством, который поможет ускорить расследования, будет разработан до 3 августа, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Проект документа стратегического планирования по борьбе с кибермошенничеством, который поможет ускорить расследования, будет разработан до 3 августа, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.

"В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин …", - говорится в сообщении.

"Срок - до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года", - добавляется в сообщении.

Документ будет разработан в соответствии с положениями федерального закона о стратегическом планировании и позволит скоординировать борьбу с цифровыми преступлениями, ускорить их расследование и предотвращать сами случаи мошенничества, следует из сообщения.

В нём будут определены ключевые термины и целевые показатели по борьбе с кибермошенничеством, добавили в пресс-службе.