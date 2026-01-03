Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вопрос официального прекращения авиасообщения между Россией и Венесуэлой не рассматривается, сообщил представитель Минтранса Николай Шестаков.

"На данный момент вопрос официального закрытия авиасообщения не рассматривается", - ответил Шестаков на запрос РИА Новости о возможно введении запрета на полеты в республику.