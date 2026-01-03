Рейтинг@Mail.ru
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/mintrans-2066180524.html
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой - РИА Новости, 03.01.2026
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой
Вопрос официального прекращения авиасообщения между Россией и Венесуэлой не рассматривается, сообщил представитель Минтранса Николай Шестаков. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:48:00+03:00
2026-01-03T12:48:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
николас мадуро
вооруженные силы сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
https://ria.ru/20251201/rossija-2059039582.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, николас мадуро, вооруженные силы сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Вооруженные силы США, Удары США по Венесуэле
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой

Минтранс не рассматривает официальное закрытие авиасообщения с Венесуэлой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вопрос официального прекращения авиасообщения между Россией и Венесуэлой не рассматривается, сообщил представитель Минтранса Николай Шестаков.
"На данный момент вопрос официального закрытия авиасообщения не рассматривается", - ответил Шестаков на запрос РИА Новости о возможно введении запрета на полеты в республику.
Сейчас со стороны Венесуэлы разрешение на выполнение рейсов есть у авиакомпании Conviasa.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу ввел чрезвычайное положение в стране из-за атаки вооруженных сил США на объекты в Венесуэле. Согласно сервису Flightradar24, сейчас в небе над Венесуэлой нет ни одного самолета.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу
1 декабря 2025, 20:54
 
В миреВенесуэлаРоссияНиколас МадуроВооруженные силы СШАУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала