Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой - РИА Новости, 03.01.2026
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой
Вопрос официального прекращения авиасообщения между Россией и Венесуэлой не рассматривается, сообщил представитель Минтранса Николай Шестаков.
Минтранс оценил возможность закрытия авиасообщения с Венесуэлой
Минтранс не рассматривает официальное закрытие авиасообщения с Венесуэлой