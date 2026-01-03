Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 03.01.2026 (обновлено: 21:55 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/mid-2066270282.html
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену - РИА Новости, 03.01.2026
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе телефонного разговора акцентировали необходимость освобождения законного президента... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:54:00+03:00
2026-01-03T21:55:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
николас мадуро
сергей лавров
максим рыженков
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_860fb969efe1eb7bb11a83f79e08606b.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066258876.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd24a7dd1ed052af52c360fae72a2d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, николас мадуро, сергей лавров, максим рыженков, удары сша по венесуэле
В мире, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Удары США по Венесуэле
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену

Лавров и Рыженков призвали незамедлительно освободить Мадуро и его жену

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро с супругой Силией Флорес
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе телефонного разговора акцентировали необходимость освобождения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены и возвращения их в столицу страны, сообщило внешнеполитическое ведомство России.
"Акцентирована безусловная необходимость незамедлительно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, вернуть их в столицу страны и восстановить Николаса Мадуро на посту главы государства", - говорится в сообщении.
В субботу состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы согласилась сотрудничать с США, заявил Трамп
Вчера, 20:32
 
В миреРоссияВенесуэлаНиколас МадуроСергей ЛавровМаксим РыженковУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала