Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе телефонного разговора акцентировали необходимость освобождения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены и возвращения их в столицу страны, сообщило внешнеполитическое ведомство России.