Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе телефонного разговора акцентировали необходимость освобождения законного президента... РИА Новости, 03.01.2026
