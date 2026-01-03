Рейтинг@Mail.ru
17:36 03.01.2026
Захарова опровергла нахождение вице-президента Венесуэлы в России
Захарова опровергла нахождение вице-президента Венесуэлы в России
россия, венесуэла, в мире, москва, делси родригес, мария захарова, удары сша по венесуэле
Россия, Венесуэла, В мире, Москва, Делси Родригес, Мария Захарова, Удары США по Венесуэле
Захарова опровергла нахождение вице-президента Венесуэлы в России

РИА Новости: Захарова опровергла сообщение, что вице-президент Венесуэлы в РФ

МОСКВА, 3 янв-РИА новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала фейком информацию о якобы нахождении вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в России.
"Фейк", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы
Вчера, 17:29
 
