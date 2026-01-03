https://ria.ru/20260103/mid-2066229804.html
Захарова опровергла нахождение вице-президента Венесуэлы в России
Захарова опровергла нахождение вице-президента Венесуэлы в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала фейком информацию о якобы нахождении вице-президента Венесуэлы Делси... РИА Новости, 03.01.2026
