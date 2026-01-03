МИД Швейцарии призвал к деэскалации ситуации в Венесуэле

"Швейцария призывает к деэскалации, умеренности и уважению международного права, включая запрет применения силы и принцип уважения территориальной целостности. Наше посольство на месте внимательно следит за ситуацией", - сообщил официальный представитель МИД Николя Бидо в соцсети Х.