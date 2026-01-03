МИД Швейцарии призвал к деэскалации ситуации в Венесуэле

ЖЕНЕВА, 3 янв - РИА Новости. Швейцария внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле, призывает к деэскалации и уважению международного права, заявил МИД конфедерации.
"Швейцария призывает к деэскалации, умеренности и уважению международного права, включая запрет применения силы и принцип уважения территориальной целостности. Наше посольство на месте внимательно следит за ситуацией", - сообщил официальный представитель МИД Николя Бидо в соцсети Х.
По его словам, на данном этапе ни один гражданин Швейцарии не пострадал.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.