МИД призвал не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы
Важно не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации, заявили в МИД России. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:35:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
удары сша по венесуэле
венесуэла
россия
РИА Новости
