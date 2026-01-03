Рейтинг@Mail.ru
МИД сделал заявление после ударов США по Венесуэле
13:18 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/mid-2066186405.html
МИД сделал заявление после ударов США по Венесуэле
Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны
в мире
в мире, сша, каракас, россия, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Россия, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны", - говорится в сообщении дипведомства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Власти Венесуэлы заявили, что не знают о местонахождении Мадуро
