МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
МИД сделал заявление после ударов США по Венесуэле
МИД сделал заявление после ударов США по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
МИД сделал заявление после ударов США по Венесуэле
Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны, говорится в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:18:00+03:00
в мире
сша
каракас
россия
удары сша по венесуэле
2026
МИД сделал заявление после ударов США по Венесуэле
МИД назвал предлоги США для агрессии против Венесуэлы несостоятельными
© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса