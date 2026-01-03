Рейтинг@Mail.ru
МИД напомнил экстренные контакты посольства и кризисного центра в Венесуэле
13:00 03.01.2026
МИД напомнил экстренные контакты посольства и кризисного центра в Венесуэле
в мире, россия, венесуэла, каракас, симон боливар, дональд трамп
В мире, Россия, Венесуэла, Каракас, Симон Боливар, Дональд Трамп
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. МИД России напомнил экстренные контакты посольства и департамента ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ в Венесуэле на фоне развитии ситуации в республике, информация опубликована в Telegram-канале посольства России в стране.
"В свете развития ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла напоминаем экстренные контакты посольства и департамента ситуационно-кризисного центра МИД России. Посольство России в Венесуэле: +58-212-993-45-31; электронная почта: venezuela@mid.ru. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России: +7 (495) 695-45-45 (круглосуточно); электронная почта: dskc@mid.ru", - говорится в сообщении дипведомства.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения.
