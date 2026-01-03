Рейтинг@Mail.ru
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
11:09 03.01.2026 (обновлено: 11:10 03.01.2026)
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский МИД в ближайшее время сделает заявление в связи с агрессией Вашингтона против Каракаса, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы", - сказала Захарова.
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
В миреВашингтон (штат)КаракасРоссияМария ЗахароваУдары США по Венесуэле
 
 
