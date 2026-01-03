https://ria.ru/20260103/mid-2066159587.html
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
Российский МИД в ближайшее время сделает заявление в связи с агрессией Вашингтона против Каракаса, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
