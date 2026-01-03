Правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, заявил Мерц

БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно обеспечить переход к легитимному правительству на основе выборов.
«
"Правовая оценка операции США сложна. Для этого нам нужно время. В принципе в отношениях между государствами должны применяться принципы международного права. В настоящее время в Венесуэле не должно возникнуть политической нестабильности. Необходимо обеспечить упорядоченный переход к правительству, легитимному на основе выборов", - приводит заявление Мерца пресс-служба правительства ФРГ.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.