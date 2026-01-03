Рейтинг@Mail.ru
Правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, заявил Мерц - РИА Новости, 03.01.2026
22:06 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/merts-2066271809.html
Правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, заявил Мерц
Правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, заявил Мерц - РИА Новости, 03.01.2026
Правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:06:00+03:00
2026-01-03T22:06:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
германия
николас мадуро
дональд трамп
фридрих мерц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066243620.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066267146.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, венесуэла, сша, германия, николас мадуро, дональд трамп, фридрих мерц, оон
В мире, Венесуэла, США, Германия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ООН, Удары США по Венесуэле
Правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, заявил Мерц

Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно обеспечить переход к легитимному правительству на основе выборов.
«
"Правовая оценка операции США сложна. Для этого нам нужно время. В принципе в отношениях между государствами должны применяться принципы международного права. В настоящее время в Венесуэле не должно возникнуть политической нестабильности. Необходимо обеспечить упорядоченный переход к правительству, легитимному на основе выборов", - приводит заявление Мерца пресс-служба правительства ФРГ.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Вчера, 19:21
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле
Вчера, 21:20
 
В миреВенесуэлаСШАГерманияНиколас МадуроДональд ТрампФридрих МерцООН
 
 
