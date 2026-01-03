Рейтинг@Mail.ru
Гарантией защиты страны является только ядерный арсенал, заявил Медведев - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 03.01.2026 (обновлено: 16:09 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/medvedev-2066211512.html
Гарантией защиты страны является только ядерный арсенал, заявил Медведев
Гарантией защиты страны является только ядерный арсенал, заявил Медведев - РИА Новости, 03.01.2026
Гарантией защиты страны является только ядерный арсенал, заявил Медведев
Гарантией надежной защиты страны является только ядерный арсенал, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне событий в Венесуэле. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:59:00+03:00
2026-01-03T16:09:00+03:00
венесуэла
дмитрий медведев
россия
удары сша по венесуэле
в мире
сша
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, дмитрий медведев, россия, удары сша по венесуэле, в мире, сша, дональд трамп, николас мадуро
Венесуэла, Дмитрий Медведев, Россия, Удары США по Венесуэле, В мире, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Гарантией защиты страны является только ядерный арсенал, заявил Медведев

РИА Новости: Медведев назвал ядерный арсенал гарантией надежной защиты страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Гарантией надежной защиты страны является только ядерный арсенал, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне событий в Венесуэле.
«
"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооружённые силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надёжно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!", - заявил Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны. Многие страны мира уже выступили с официальным осуждением незаконной агрессии США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
ВенесуэлаДмитрий МедведевРоссияУдары США по ВенесуэлеВ миреСШАДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала