Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США в Венесуэле "еще одним блестящим шагом к Нобелю".
Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что жёсткая военная операция осуществлена американцами в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам.
"Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, ещё один блестящий шаг к Нобелю", - сообщил Медведев.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
