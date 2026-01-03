Рейтинг@Mail.ru
Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле
15:56 03.01.2026 (обновлено: 16:03 03.01.2026)
Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США в Венесуэле "еще одним блестящим шагом к Нобелю". РИА Новости, 03.01.2026
сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, дмитрий медведев
США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США в Венесуэле "еще одним блестящим шагом к Нобелю".
Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что жёсткая военная операция осуществлена американцами в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам.
"Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, ещё один блестящий шаг к Нобелю", - сообщил Медведев.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
СШАВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеДмитрий Медведев
 
 
