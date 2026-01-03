Рейтинг@Mail.ru
15:55 03.01.2026 (обновлено: 16:07 03.01.2026)
Трампу следовало бы проявить активность в другом месте, заявил Медведев
Президенту США Дональду Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте, "дрессированные украинские животные" отбились от РИА Новости, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте, "дрессированные украинские животные" отбились от рук, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные "украинские животные", торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
