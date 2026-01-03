«

"Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные "украинские животные", торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.