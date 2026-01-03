Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за ответа Медведева Стуббу - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 03.01.2026 (обновлено: 13:04 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/medvedev-2066157160.html
На Западе забили тревогу из-за ответа Медведева Стуббу
На Западе забили тревогу из-за ответа Медведева Стуббу - РИА Новости, 03.01.2026
На Западе забили тревогу из-за ответа Медведева Стуббу
Запад испугался реакции заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева на слова президента Финляндии Александра Стубба,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:01:00+03:00
2026-01-03T13:04:00+03:00
в мире
финляндия
дмитрий медведев
нато
россия
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20260102/stubb-2066098827.html
https://ria.ru/20260102/stubb-2066039990.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, дмитрий медведев, нато, россия, москва, сергей лавров
В мире, Финляндия, Дмитрий Медведев, НАТО, Россия, Москва, Сергей Лавров
На Западе забили тревогу из-за ответа Медведева Стуббу

Express назвала ответ Медведева Стуббу пугающим

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад испугался реакции заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева на слова президента Финляндии Александра Стубба, следует из статьи Daily Express.
"Медведев выступил с пугающим заявлением в адрес крупной европейской страны и члена НАТО", — пишет автор материала, ссылаясь на ответ зампредседателя Совбеза России Стуббу в соцсети X, что Финляндия "должна заплатить за свою гнусную русофобию".
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Финляндии жестко осадили Стубба после слов о России
Вчера, 19:13
Финский президент в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:36
 
В миреФинляндияДмитрий МедведевНАТОРоссияМоскваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала