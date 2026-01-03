Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела - РИА Новости, 03.01.2026
09:18 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/mask-2066142098.html
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела - РИА Новости, 03.01.2026
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела
Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:18:00+03:00
2026-01-03T09:18:00+03:00
в мире
илон маск
https://ria.ru/20250504/mask-2014837770.html
в мире, илон маск
В мире, Илон Маск
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела

Маск: импланты Neuralink смогут полностью восстановить работу тела

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании удастся полностью восстанавливать работу тела людей с ограниченными возможностями.
«
"На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью (имплантов - ред.) Neuralink", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
На видео, репост которого сделал Маск, предприниматель говорит, что хотя выполнить эту задачу непросто из-за технических сложностей, ничто с точки зрения физики этому не препятствует.
В марте прошлого года Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года.
В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Зрительный имплант Blindsight впервые вживят человеку, заявил Маск
4 мая 2025, 07:41
 
В миреИлон Маск
 
 
