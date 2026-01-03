Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании удастся полностью восстанавливать работу тела людей с ограниченными возможностями.

В марте прошлого года Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года.

В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.