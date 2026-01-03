https://ria.ru/20260103/mask-2066142098.html
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела - РИА Новости, 03.01.2026
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела
Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании...
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании удастся полностью восстанавливать работу тела людей с ограниченными возможностями.
"На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью (имплантов - ред.) Neuralink", - написал Маск на своей странице в соцсети Х
На видео, репост которого сделал Маск
, предприниматель говорит, что хотя выполнить эту задачу непросто из-за технических сложностей, ничто с точки зрения физики этому не препятствует.
В марте прошлого года Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года.
В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.