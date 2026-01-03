Макрон провел переговоры с Трампом и Милеем после операции в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентами США Дональдом Трампом и Аргентины Хавьером Милеем, а также обменялся сообщениями с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой после операции Вашингтона в Венесуэле, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее Макрон призвал к тому, чтобы переход власти в Венесуэле проходил с уважением воли народа и осуществлялся под руководством основного соперника действующего президента страны Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
"Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с Дональдом Трампом, а также с (президентом Аргентины - ред.) Хавьером Милеем. Кроме того, сегодня он обменялся письменными сообщениями с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой", - написал в соцсети X журналист телеканала BFMTV Леопольд Одебер.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.