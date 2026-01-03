Рейтинг@Mail.ru
Макрон провел переговоры с Трампом и Милеем после операции в Венесуэле
23:01 03.01.2026 (обновлено: 23:02 03.01.2026)
Макрон провел переговоры с Трампом и Милеем после операции в Венесуэле
Макрон провел переговоры с Трампом и Милеем после операции в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Макрон провел переговоры с Трампом и Милеем после операции в Венесуэле
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентами США Дональдом Трампом и Аргентины Хавьером Милеем, а также обменялся сообщениями... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, франция, николас мадуро, эммануэль макрон, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Франция, Николас Мадуро, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Макрон провел переговоры с Трампом и Милеем после операции в Венесуэле

BFMTV: Макрон провел телефонные переговоры с Трампом, Милеем и Лулой да Силвой

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентами США Дональдом Трампом и Аргентины Хавьером Милеем, а также обменялся сообщениями с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой после операции Вашингтона в Венесуэле, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее Макрон призвал к тому, чтобы переход власти в Венесуэле проходил с уважением воли народа и осуществлялся под руководством основного соперника действующего президента страны Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого
Вчера, 16:34
"Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с Дональдом Трампом, а также с (президентом Аргентины - ред.) Хавьером Милеем. Кроме того, сегодня он обменялся письменными сообщениями с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой", - написал в соцсети X журналист телеканала BFMTV Леопольд Одебер.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
Вчера, 16:32
 
В миреВенесуэлаСШАФранцияНиколас МадуроЭммануэль МакронДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
