NYT рассказала о жестких условиях этапирования Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
22:24 03.01.2026
NYT рассказала о жестких условиях этапирования Мадуро
NYT рассказала о жестких условиях этапирования Мадуро

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США при перевозке захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро надели на него затемненную маску, наручники и, вероятно, наушники с шумоподавлением, применив к нему таким образом меры безопасности, которые американская армия обычно использует при передаче опасных заключенных, пишет газета New York Times.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал первую фотографию захваченного Мадуро на борту американского корабля. Публикацию он разместил в Truth Social. На ней, как утверждает американский лидер, президент Венесуэлы на борту корабля USS Iwo Jima. Президент Венесуэлы одет в серый спортивный костюм и черную маску. Также на Мадуро наушники. В руках – открытая бутылка воды.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"На другую страну". В США сделали громкое заявление после захвата Мадуро
Вчера, 21:17
"На фотографии, опубликованной Трампом, на задержанном Мадуро можно увидеть наручники, черную маску и, по всей видимости, шумоподавляющие наушники. Это типичные меры безопасности, используемые армией США при передаче заключенных, которые считаются опасными", - сообщает издание.
Издание добавило, что сотрудник органов безопасности рядом с Маудро на фото, по всей видимости, одет в форму управления по борьбе с наркотиками, которое входит в структуру министерства юстиции США.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вэнс ответил на критику незаконности захвата Мадуро
Вчера, 17:34
 
