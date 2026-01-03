NYT рассказала о жестких условиях этапирования Мадуро

"На фотографии, опубликованной Трампом, на задержанном Мадуро можно увидеть наручники, черную маску и, по всей видимости, шумоподавляющие наушники. Это типичные меры безопасности, используемые армией США при передаче заключенных, которые считаются опасными", - сообщает издание.

Издание добавило, что сотрудник органов безопасности рядом с Маудро на фото, по всей видимости, одет в форму управления по борьбе с наркотиками, которое входит в структуру министерства юстиции США.