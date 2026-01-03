ФБР отказалось подтвердить участие своих агентов в захвате Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. В ФБР заявили РИА Новости, что не будут комментировать планы о возможном усилении мер безопасности в США после операции в Венесуэле и не будут подтверждать участие агентов бюро в захвате венесуэльского президента Николаса Мадуро.
«
"У ФБР нет комментариев", - ответили в бюро в ответ на вопросы РИА Новости об участии в захвате и планах об усилении безопасности в Вашингтоне и в США в целом.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что элитное подразделение ФБР по освобождению заложников содействовало военным США в спецоперации по захвату Мадуро.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
