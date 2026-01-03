Рейтинг@Mail.ru
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 03.01.2026 (обновлено: 20:03 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/maduro-2066251981.html
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN
Захваченный американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой могут содержаться в офицерской каюте десантного корабля США USS Iwo Jima,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:02:00+03:00
2026-01-03T20:03:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
европа
николас мадуро
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052380723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93e9a871f75bd219ddb99548f8e8502b.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066245905.html
венесуэла
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052380723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42bc4249bb7b156e1e9576d420eb820d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, европа, николас мадуро, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Европа, Николас Мадуро, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Удары США по Венесуэле
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN

CNN: захваченный США Мадуро может находиться в офицерской каюте корабля

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett NormanДесантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Захваченный американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой могут содержаться в офицерской каюте десантного корабля США USS Iwo Jima, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами альянса в Европе, адмирала ВМС Соединенных Штатов в отставке Джеймса Ставридиса.
"Мадуро, находящийся на борту USS Iwo Jima и направляющийся в Нью-Йорк со своей женой, вероятно, содержится в офицерской каюте вместе с женой", - указывает телеканал.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп опубликовал первую фотографию Мадуро после похищения
Вчера, 19:37
 
В миреВенесуэлаСШАЕвропаНиколас МадуроДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Удары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала