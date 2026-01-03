https://ria.ru/20260103/maduro-2066251981.html
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро может содержаться в офицерской каюте, сообщает CNN
Захваченный американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой могут содержаться в офицерской каюте десантного корабля США USS Iwo Jima,... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, европа, николас мадуро, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Европа, Николас Мадуро, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Удары США по Венесуэле
