В США готовят новые обвинения против Мадуро и его супруги, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США намерено выдвинуть новые обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в обновлённом обвинительном заключении в Нью-Йорке, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, Мадуро уже был привлечён к ответственности в США в 2020 году в рамках трёх уголовных дел - двух в Нью-Йорке и одного в Вашингтоне, а также отдельной жалобы в Майами. В этих материалах утверждалось, что на протяжении многих лет Мадуро и его соратники обеспечивали покровительство наркоторговцам и одновременно выводили из страны миллиарды долларов.
Тогдашний прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман заявлял, что Мадуро "сознательно использовал кокаин как оружие" и намеревался "наводнить США наркотиками, чтобы подорвать здоровье американцев".
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.