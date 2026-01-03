Рейтинг@Mail.ru
WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 03.01.2026 (обновлено: 17:30 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/maduro-2066226701.html
WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force
WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force - РИА Новости, 03.01.2026
WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force
США для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро задействовали два подразделения спецназа Delta Force, которые изучили его распорядок дня, сообщает газета... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:19:00+03:00
2026-01-03T17:30:00+03:00
сша
николас мадуро
венесуэла
удары сша по венесуэле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066223599_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_3a394747f7da3c1329759885f6774612.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066223599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3747c97c643d9c346f45c05f9525b881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, николас мадуро, венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире
США, Николас Мадуро, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, В мире
WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force

WP: захватившие Мадуро два подразделения Delta Force изучили его распорядок дня

© REUTERS / HANDOUTПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / HANDOUT
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро задействовали два подразделения спецназа Delta Force, которые изучили его распорядок дня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
«
"США задействовали два подразделения армейского (спецназа – ред.) Delta Force, один с Ближнего Востока и один из Северной Африки в последние недели, и эти силы изучили "распорядок жизни" Мадуро перед операцией, определив его местонахождение и ежедневные перемещения", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
СШАНиколас МадуроВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала