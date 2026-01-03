https://ria.ru/20260103/maduro-2066226701.html
WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force
США для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро задействовали два подразделения спецназа Delta Force, которые изучили его распорядок дня, сообщает газета... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:19:00+03:00
2026-01-03T17:19:00+03:00
2026-01-03T17:30:00+03:00
сша
николас мадуро
венесуэла
удары сша по венесуэле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066223599_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_3a394747f7da3c1329759885f6774612.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force
WP: захватившие Мадуро два подразделения Delta Force изучили его распорядок дня