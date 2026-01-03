Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы прокомментировал исчезновение Мадуро и его супруги - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 03.01.2026 (обновлено: 17:22 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/maduro-2066225734.html
МИД Венесуэлы прокомментировал исчезновение Мадуро и его супруги
МИД Венесуэлы прокомментировал исчезновение Мадуро и его супруги - РИА Новости, 03.01.2026
МИД Венесуэлы прокомментировал исчезновение Мадуро и его супруги
Исчезновение президента Николаса Мадуро и его супруги - серьезный инцидент, это нарушение иммунитета, которым пользуются президенты, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:16:00+03:00
2026-01-03T17:22:00+03:00
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3d53c6eb6d90dcbdb3846e44f027ce16.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066227276.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066208440.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_53aab64057b977df7b9003c81749aeb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро
МИД Венесуэлы прокомментировал исчезновение Мадуро и его супруги

МИД Венесуэлы назвал исчезновение Мадуро нарушением президентского иммунитета

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Исчезновение президента Николаса Мадуро и его супруги - серьезный инцидент, это нарушение иммунитета, которым пользуются президенты, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"То, что произошло сегодня в Венесуэле, исчезновение конституционного президента Николаса Мадуро и его жены, первой леди Силии Флорес является еще более серьезным делом, поскольку нарушает иммунитет, которым пользуются главы государств и правительств во всем мире. Это основополагающий принцип системы, которую мы знаем в ООН, системы, которой уже 80 лет", - сказал министр.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп прокомментировал смену власти в Венесуэле после захвата Мадуро
Вчера, 17:20
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Взрывы в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Вчера, 15:41
 
В миреВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала