Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC
Захваченного в результате американской операции президента Венесуэлы Николаса Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать судебного... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:29:00+03:00
2026-01-03T16:29:00+03:00
2026-01-03T16:41:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
удары сша по венесуэле
николас мадуро
силия флорес
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
В мире, Нью-Йорк (город), США, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Силия Флорес, Венесуэла
ABC: Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ждать суда