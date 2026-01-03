Рейтинг@Mail.ru
Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC
16:29 03.01.2026 (обновлено: 16:41 03.01.2026)
Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC
Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC
Захваченного в результате американской операции президента Венесуэлы Николаса Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать судебного... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, нью-йорк (город), сша, удары сша по венесуэле, николас мадуро, силия флорес, венесуэла
В мире, Нью-Йорк (город), США, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Силия Флорес, Венесуэла
Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC

ABC: Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ждать суда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Захваченного в результате американской операции президента Венесуэлы Николаса Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать судебного разбирательства, сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Мадуро перевозят в США воздушным бортом. Источники также отметили, что обвиняемые, проходящие по делам федерального суда Манхэттена, как правило, содержатся в следственном изоляторе MDC Brooklyn, однако официального подтверждения места пребывания Мадуро пока не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
