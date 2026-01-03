https://ria.ru/20260103/maduro-2066200347.html
Сикорский поддержал захват Мадуро
Сикорский поддержал захват Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Сикорский поддержал захват Мадуро
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя захват силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметил, что с хорошим парнем такого бы... РИА Новости, 03.01.2026
Сикорский поддержал захват Мадуро
Сикорский после захвата Мадуро заявил, что с хорошим парнем такого не было бы