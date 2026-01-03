Рейтинг@Mail.ru
Сикорский поддержал захват Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
14:47 03.01.2026
Сикорский поддержал захват Мадуро
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя захват силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметил, что с хорошим парнем такого бы... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
польша
радослав сикорский
николас мадуро
симон боливар
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, польша, радослав сикорский, николас мадуро, симон боливар, удары сша по венесуэле
Сикорский поддержал захват Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя захват силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметил, что с хорошим парнем такого бы не случилось.
«
"С хорошим парнем этого бы не случилось", - написал Сикорский на платформе Х.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
