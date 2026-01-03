https://ria.ru/20260103/maduro-2066182386.html
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США - РИА Новости, 03.01.2026
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США
Операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги провели бойцы Delta Force, элитного спецподразделения ВС США, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 03.01.2026
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США
