Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой - РИА Новости, 03.01.2026
17:48 03.01.2026
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на РИА Новости, 03.01.2026
в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, удары сша по венесуэле
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, Удары США по Венесуэле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, сообщил в субботу МИД РФ.
"В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой", - говорится в сообщении дипведомства.
В субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД: в кризисе между США и Венесуэлой взяла вверх неприязнь
Вчера, 13:32
 
