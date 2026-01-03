Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили дело после гибели женщины на предприятии
11:49 03.01.2026 (обновлено: 13:01 03.01.2026)
В Кузбассе возбудили дело после гибели женщины на предприятии
Уголовное дела возбудили в Кузбассе после гибели женщины на предприятии Новокузнецка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 03.01.2026
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецк
кемеровская область
россия
происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
КЕМЕРОВО, 3 янв – РИА Новости. Уголовное дела возбудили в Кузбассе после гибели женщины на предприятии Новокузнецка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что 31 декабря 2025 года в одном из цехов предприятия в Новокузнецке в ходе нарушения технологического процесса была травмирована одна из рабочих, которая скончалась на месте происшествия. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Ведомства не называют предприятия, но по данным информированного источника, речь идет о Евраз ЗСМК.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
