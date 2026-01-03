В Кузбассе возбудили дело после гибели женщины на предприятии

Работа СК РФ на месте гибели женщины на предприятии Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 3 янв – РИА Новости. Уголовное дела возбудили в Кузбассе после гибели женщины на предприятии Новокузнецка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что 31 декабря 2025 года в одном из цехов предприятия в Новокузнецке в ходе нарушения технологического процесса была травмирована одна из рабочих, которая скончалась на месте происшествия. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.