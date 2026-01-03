Рейтинг@Mail.ru
В США потерпел крушение вертолет - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/krushenie-2066132773.html
В США потерпел крушение вертолет
В США потерпел крушение вертолет - РИА Новости, 03.01.2026
В США потерпел крушение вертолет
Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T05:14:00+03:00
2026-01-03T05:14:00+03:00
в мире
аризона
россия
facebook
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
https://ria.ru/20251105/ssha-2052867470.html
https://ria.ru/20251122/samolet-2056840945.html
аризона
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1920x0_80_0_0_ded092783198127c3f92d0913a84ebe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аризона, россия, facebook, faa
В мире, Аризона, Россия, Facebook, FAA
В США потерпел крушение вертолет

В горах американского штата Аризона потерпел крушение вертолет

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал.
"Около 11.00 (21.00 мск - ред.) офис шерифа округа Пинал получил сообщения о крушении вертолёта в горах неподалеку от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор штат Аризона. На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолёт, потерпевший крушение", - говорится в сообщении офиса в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В США разбился грузовой самолет
5 ноября 2025, 02:06
На данный момент информация о пострадавших не подтверждена, так как спасательные службы продолжают работу по доступу к удалённому месту крушения.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) взяли расследование на себя. FAA ввело временное ограничение полётов над районом происшествия в целях безопасности.
По информации телеканале ABC, FAA также подтвердило, что на борту вертолёта находились четыре человека.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самолет Boeing 737 компании United Airlines. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США назвали причину экстренной посадки самолета United Airlines
22 ноября 2025, 20:08
 
В миреАризонаРоссияFacebookFAA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала