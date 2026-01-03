https://ria.ru/20260103/krushenie-2066132773.html
В США потерпел крушение вертолет
В США потерпел крушение вертолет - РИА Новости, 03.01.2026
В США потерпел крушение вертолет
Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T05:14:00+03:00
2026-01-03T05:14:00+03:00
2026-01-03T05:14:00+03:00
в мире
аризона
россия
facebook
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
https://ria.ru/20251105/ssha-2052867470.html
https://ria.ru/20251122/samolet-2056840945.html
аризона
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1920x0_80_0_0_ded092783198127c3f92d0913a84ebe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аризона, россия, facebook, faa
В мире, Аризона, Россия, Facebook, FAA
В США потерпел крушение вертолет
В горах американского штата Аризона потерпел крушение вертолет
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал.
"Около 11.00 (21.00 мск - ред.) офис шерифа округа Пинал получил сообщения о крушении вертолёта в горах неподалеку от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор штат Аризона
. На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолёт, потерпевший крушение", - говорится в сообщении офиса в соцсети Facebook
* (запрещена в РФ
как экстремистская).
На данный момент информация о пострадавших не подтверждена, так как спасательные службы продолжают работу по доступу к удалённому месту крушения.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) взяли расследование на себя. FAA
ввело временное ограничение полётов над районом происшествия в целях безопасности.
По информации телеканале ABC, FAA также подтвердило, что на борту вертолёта находились четыре человека.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.