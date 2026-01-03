https://ria.ru/20260103/kokorin-2066160940.html
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кирова Василий Кокорин скончался в возрасте 100 лет, не дожив до нового дня рождения четыре дня, сообщил РИА Новости, 03.01.2026
Умер ветеран ВОВ Василий Кокорин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кирова Василий Кокорин скончался в возрасте 100 лет, не дожив до нового дня рождения четыре дня, сообщил глава администрации Вячеслав Симаков.
Симаков рассказал, что ветеран умер в пятницу.
«
"Лично был знаком с Василием Васильевичем. В прошлом году мне выпала честь поздравить его со 100-летием. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ветерана. Светлая память герою", - написал Симаков в Telegram-канале
.
Василий Васильевич Кокорин родился 6 января 1925 года. В 1943 году был призван в армию и направлен на фронт. Участвовал в боях за Ленинград, был ранен. В мае 1945 года Кокорин в составе советских войск был направлен на Дальний Восток. После войны работал на кировском заводе по обработке цветных металлов. В 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Кирова".