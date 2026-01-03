Рейтинг@Mail.ru
11:19 03.01.2026
Умер ветеран ВОВ Василий Кокорин
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кирова Василий Кокорин скончался в возрасте 100 лет, не дожив до нового дня рождения четыре дня, сообщил РИА Новости, 03.01.2026
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кирова Василий Кокорин
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кирова Василий Кокорин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Вячеслав Симаков/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кирова Василий Кокорин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кирова Василий Кокорин скончался в возрасте 100 лет, не дожив до нового дня рождения четыре дня, сообщил глава администрации Вячеслав Симаков.
Симаков рассказал, что ветеран умер в пятницу.
"Лично был знаком с Василием Васильевичем. В прошлом году мне выпала честь поздравить его со 100-летием. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ветерана. Светлая память герою", - написал Симаков в Telegram-канале.
Василий Васильевич Кокорин родился 6 января 1925 года. В 1943 году был призван в армию и направлен на фронт. Участвовал в боях за Ленинград, был ранен. В мае 1945 года Кокорин в составе советских войск был направлен на Дальний Восток. После войны работал на кировском заводе по обработке цветных металлов. В 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Кирова".
 
Киров, Ленинград, Дальний Восток
 
 
