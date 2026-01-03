Умер ветеран ВОВ Василий Кокорин

Василий Васильевич Кокорин родился 6 января 1925 года. В 1943 году был призван в армию и направлен на фронт. Участвовал в боях за Ленинград, был ранен. В мае 1945 года Кокорин в составе советских войск был направлен на Дальний Восток. После войны работал на кировском заводе по обработке цветных металлов. В 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Кирова".