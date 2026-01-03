https://ria.ru/20260103/kitay-2066232077.html
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР - РИА Новости, 03.01.2026
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР
Гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право, посягают на суверенитет Венесуэлы и угрожают миру и безопасности в Латинской Америке,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:47:00+03:00
2026-01-03T17:47:00+03:00
2026-01-03T18:03:00+03:00
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР
МИД КНР: гегемонистские действия США угрожает безопасности в Латинской Америке
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право, посягают на суверенитет Венесуэлы и угрожают миру и безопасности в Латинской Америке, говорится в заявлении МИД КНР.
"Этот гегемонистский акт США серьезно нарушает международное право, посягает на суверенитет Венесуэлы и угрожает миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне. Китай выражает решительный протест", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.