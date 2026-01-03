Рейтинг@Mail.ru
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР - РИА Новости, 03.01.2026
17:47 03.01.2026 (обновлено: 18:03 03.01.2026)
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР - РИА Новости, 03.01.2026
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР
Гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право, посягают на суверенитет Венесуэлы и угрожают миру и безопасности в Латинской Америке,... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
мид кнр
в мире, сша, венесуэла, мид кнр
В мире, США, Венесуэла, МИД КНР
Гегемонистские действия США нарушают международное право, считают в МИД КНР

МИД КНР: гегемонистские действия США угрожает безопасности в Латинской Америке

Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право, посягают на суверенитет Венесуэлы и угрожают миру и безопасности в Латинской Америке, говорится в заявлении МИД КНР.
"Этот гегемонистский акт США серьезно нарушает международное право, посягает на суверенитет Венесуэлы и угрожает миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне. Китай выражает решительный протест", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В миреСШАВенесуэлаМИД КНР
 
 
Заголовок открываемого материала