Китай призвал США соблюдать международное право - РИА Новости, 03.01.2026
17:57 03.01.2026
Китай призвал США соблюдать международное право
Китай призвал США соблюдать международное право
Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР. РИА Новости, 03.01.2026
Китай призвал США соблюдать международное право

Китай призвал США прекратить посягательства на суверенитет других стран

Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР.
"Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать международное право и цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", - сообщил официальный представитель МИД КНР на вопрос о ситуации в Венесуэле.
