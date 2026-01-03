https://ria.ru/20260103/kitaj-2066233538.html
Китай призвал США соблюдать международное право
Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР. РИА Новости, 03.01.2026
