Рейтинг@Mail.ru
В Киев прибыли советники по нацбезопасности европейских стран - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 03.01.2026 (обновлено: 14:56 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/kiev-2066192744.html
В Киев прибыли советники по нацбезопасности европейских стран
В Киев прибыли советники по нацбезопасности европейских стран - РИА Новости, 03.01.2026
В Киев прибыли советники по нацбезопасности европейских стран
Советники по вопросам нацбезопасности европейских стран прибыли в Киев, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:07:00+03:00
2026-01-03T14:56:00+03:00
в мире
киев
украина
франция
рустем умеров
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20260102/es-2066119451.html
киев
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, франция, рустем умеров, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, европейский совет
В мире, Киев, Украина, Франция, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, Европейский совет

В Киев прибыли советники по нацбезопасности европейских стран

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Советники по вопросам нацбезопасности европейских стран прибыли в Киев, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
"Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии", — написал он в своем Telegram-канале.
Умеров утверждает, что стороны будут обсуждать безопасность и экономику.
Владимир Зеленский анонсировал это мероприятие 30 декабря. Шестого января во Франции должна состояться встреча лидеров "коалиции желающих".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.
Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Оппозиция в Чехии хочет сместить спикера парламента из-за слов об Украине
2 января, 23:03
 
В миреКиевУкраинаФранцияРустем УмеровВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТОЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала