Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/kiberugrozy-2066132492.html
Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний
Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний - РИА Новости, 03.01.2026
Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний
Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T05:05:00+03:00
2026-01-03T05:05:00+03:00
технологии
станислав кузнецов
россия
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg
https://ria.ru/20251230/ekspert-2065540794.html
https://ria.ru/20251224/gosduma-2064301600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7857882aa02630bb4f31d732e962dc16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, станислав кузнецов, россия, сбербанк россии, сбер
Технологии, Станислав Кузнецов, Россия, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний

Кузнецов: ключевыми киберугрозами для компаний будут DDoS-атаки и кибершпионаж

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"В 2025 году для российских организаций ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры c целью остановить бизнес-процессы", - сказал он.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт назвала главные киберугрозы в 2026 году
30 декабря 2025, 01:36
Кузнецов отметил, что помимо получения финансовой выгоды, злоумышленники также рассчитывают вызвать резонанс в медиа и спровоцировать недоверие населения к государству и бизнесу.
"Сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, при этом сумма запрашиваемого выкупа в отдельных инцидентах на рынке, по данным экспертов, достигала 500 миллионов рублей", - рассказал зампред правления Сбербанка.
Также он отметил, что в России беспрецедентный уровень атак на корпоративный и госсектор как по количеству, так и по мощности.
В сентябре на ВЭФ Кузнецов говорил, что в 2025 году, по данным "Сбера", кибератакам подверглось не менее 53% российских компаний.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуму внесли проект о профилактике киберугроз
24 декабря 2025, 11:56
 
ТехнологииСтанислав КузнецовРоссияСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала