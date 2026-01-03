Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В 2025 году для российских организаций ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры c целью остановить бизнес-процессы", - сказал он.